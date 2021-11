Surprise : la mise à jour 2.0.0 d'Animal Crossing: New Horizons est disponible

La mise à jour gratuite signe l’arrivée de personnages emblématiques de la série tels que Robusto, dont le café ouvrira ses portes à l’étage du musée, ou Amiral qui vous emmènera voguer vers de nouvelles îles. De nouvelles boutiques feront également leur apparition ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme la cuisine ou la possibilité de cultiver son propre potager.

Vous connaissez par coeur les nouveautés promises par Nintendo lors de l'annonce de la mise à jour 2.0.0 du jeu Animal Crossing: New Horizons. Prévue pour demain, c'est finalement avec une journée d'avance que le patch est arrivé sur les serveurs de Nintendo, pour le plus grand plaisir des fans du jeu qui sont encore plus nombreux : Nintendo a dévoilé ce matin que de 2,22 millions d'unités ont été vendues sur ce seul dernier trimestre, portant le total de possesseurs du jeu à 34,85 millions.Ce sont donc 34,85 millions d'heureux qui peuvent télécharger cette mise à jour gratuite, à ne pas confondre avec le DLC payant, le seul et l'unique du jeu, Animal Crossing: Happy Home Paradise. Celui-ci ne semble pas encore disponible, peut-être Nintendo a-t-il voulu éviter une surchauffe de ses serveurs !La mise à jour devrait se télécharger automatiquement dans la journée, mais vous pouvez forcer le destin en vous plaçant sur l'icône du jeu, en appuyant sur + et en sélectionnant "Mise à jour".Mais que contient cette mise à jour ? Voici ce que Nintendo indique :Vous l'aurez compris, cette mise à jour nous permettra de retrouver deux nouvelles fonctionnalités principales : le café de Robusto, et la possibilité de cultiver des fruits et légumes pour réaliser des recettes de cuisine.Il nous tarde de découvrir tout cela une fois la mise à jour installée, et peut-être bien de craquer pour le DLC payant... à moins qu'on ne craque pour l'Expansion Pack du Nintendo Switch Online qui inclut le DLC ACNH en bonus. Quel dilemme !Source : Nintendo.com