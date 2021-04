News Super Mario Party (Switch)

Super Mario Party - La fête continue en ligne ! (Nintendo Switch) 27/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Notes de version "Jouer sur Internet"

Alors là, pour une surprise, c'est une surprise : le mode qui manquait tant à Super Mario Party vient tout juste d'arriver dans le jeu, par le biais d'une mise à jour gratuite maintenant disponible ! On parle du jeu en ligne, qui va désormais nous permettre de jouer entre amis à distance à la dernière version du jeu !Dans la courte vidéo d'annonce diffusée sur la chaîne YouTube de Nintendo ce matin, Nintendo indique que les nouvelles options de jeu en ligne permettent de jouer à des douzaines de mini-jeux. On ignore quels sont les mini-jeux accessibles en ligne, mais on a hâte de le découvrir ! La mise à jour, gratuite, est disponible dès maintenant.Il nous tarde de la télécharger et d'arrêter toute activité pour nous lancer dans des parties endiablées en multijoueur, à distance, à la recherche d'étoiles sur les différents plateaux du jeu ! Ceux qui, parmi les possesseurs de Switch, ont acquis le jeu ces derniers mois, doivent se réjouir de cette mise à jour.Rappelons toutefois qu'un abonnement Nintendo Switch Online est absolument indispensable pour pouvoir jouer en ligne ! Inutile de dire qu'on est tous surpris de cette mise à jour à laquelle on ne s'attendait pas, d'ailleurs vous pouvez venir vous étonner avec nous sur Discord de cette arrivée aussi soudaine qu'imprévue !Nous avons traduit en français les notes de version de Nintendo of America, il nous manque les traductions des mini-jeux, mais on se réjouit de pouvoir jouer à 70 des 80 mini-jeux de Super Mario Party.Pour jouer sur Internet, sélectionnez soit Mario Party, Partner Party ou Minigames, puis sélectionnez Jeu en ligne.Il existe deux façons de jouer sur Internet : Match entre amis, où vous pouvez jouer avec des amis, et Partie privée, où vous pouvez jouer avec n'importe qui en utilisant des mots de passe.Les combinaisons par lesquelles vous pouvez jouer sur Internet sont les suivantes :- jusqu'à 1 joueur par système (vous pouvez jouer avec 2 à 4 joueurs)- Jusqu'à 2 joueurs par système (vous pouvez jouer avec 3 à 4 joueurs).Si deux joueurs jouent chacun sur leur propre système, ils ne peuvent pas jouer avec deux joueurs utilisant un troisième système.Le jeu sur Internet prend en charge la fonction Inviter un ami. Si vous sélectionnez Inviter un ami sur l'écran où vous attendez des rivaux, les amis que vous avez sélectionnés peuvent vous rejoindre à partir des invitations à jouer en ligne sur l'icône de leur page d'utilisateur en haut à gauche du menu HOME.Le Mariothon en ligne ne prend pas en charge la fonction Inviter un ami.Lorsque vous jouez sur Internet, les 20 personnages et toutes les cartes sont disponibles, quelle que soit votre progression dans le jeu.Lorsque vous jouez sur Internet, 70 des 80 mini-jeux sont disponibles. Les 10 mini-jeux suivants ne sont pas disponibles lorsque vous jouez sur Internet.- Strike It Rich- Time to Shine- Take a Stab- All-Star Swingers- Rhythm and Bruise- Pep Rally- Wiped Out- Fiddler on the Hoof- Clearing the Table- Baton and OnEnfin, notez que les données de jeu ne sont pas sauvegardées lorsque vous jouez sur Internet.