News Super Mario Maker 2 (Switch)

Nouveaux Bonus et compatibilité :

Éditeur de mondes (World Maker)

En ligne

Ce qu'il y a de bien avec les mises à jour des jeux comme Super Mario Maker, c'est qu'elles concernent aussi bien les créateurs que les joueurs. Et comme Nintendo nous l'avait montré hier, il y a clairement de quoi se réjouir avec cette mise à jour Si nous avions déjà listé pas mal des ajouts de cette version 3.0, voici les informations utiles extraites des notes de version, maintenant qu'elle est disponible :Notes d'utilisation :- Clé Maudite : Placer d'abord une clé, puis changer sa nature via les options de l'objetChaque Super Monde peut contenir au maximum 8 mondes et 40 niveaux.Vous pouvez directement ajouter des niveaux enregistrés.Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 6 Super MondesVous pouvez partager un seul Super Monde en ligneLes Super Mondes partagés seront visibles sur le profil des créateursUne section montrant les Super Mondes joués a été ajoutée au profil des créateursUne section ami a été ajoutée aux leaderboardsLe nombre de tags pour caractériser un niveau a été augmentéDe nouveaux tags ont été ajoutésIl est désormais possible de télécharger des niveauxLes bonus peuvent maintenant être obtenu dans les modes "facile" et "normal" du Challenge Infini.Et évidemment, le jeu connaît son lot de réajustements et de corrections de bugs divers.Voilà pour les apports les plus notables que nous avons retenus.Décalage horaire oblige, GameExplain s'est déjà bien penché sur la chose et a publié quelques vidéos illustrant les nouveautés de cette mise à jour 3.0. Voici donc ce qui vous attend, avec notamment un petit focus sur la World Map.