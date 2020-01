News Super Mario Maker 2 (Switch)

Et de 10 millions !

Thanks to the creativity of Makers around the world, there are now over 10 million playable courses in #SuperMarioMaker2! To celebrate, you can now upload up to 100 courses to Course World! pic.twitter.com/v23ALxyVAS — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 7 janvier 2020

Des niveaux Zelda dantesques

Depuis la sortie de Super Mario Maker 2 le 28 juin 2019, plus de 10 millions de niveaux ont été publiés par les joueurs ! Ca fait beaucoup de Goomba écrasés et de crises de nerf devant ce vil piège posé juste ici pour nous embêter !Pour fêter ce cap, Nintendo a décidé d'augmenter la limite du nombre de niveaux qu'un utilisateur peut uploader : cette limite vient de passer à 100.Au début du mois de décembre, une importante mise à jour a permis aux joueurs de découvrir un nouveau personnage qu'on n'attendait pas vraiment dans un Mario Maker : Link ! Et évidemment, cela a donné des idées à des créateurs de niveau.Le site Nintendolife nous a concocté une sympathique liste de niveaux incroyablement difficiles sur le thème de The Legend of Zelda. On n'en attendait pas moins de la part des créateurs de niveaux qui, avec l'arrivée de Link comme personnage jouable dans Super Mario Maker 2, ont vu leur créativité redoubler !Il faut dire que les aptitudes de Link, quand elles sont mises à rude épreuve dans un jeu de plateforme, ont de quoi rendre dingue ! Et c'est exactement le sort qui vous attend avec les niveaux suivants :- It's Dangerous to go at all : QHM-GFK-2NF- Skyward Salt : T5W-CSM-NWF- Link's Spiketop Beating : HGS-JCK-52H- Link's Crossbow Training : 5TJ-DKB-MDG- A Link to the Spike Dude : HDF-711-L1G- More Link Platforming : XBM-QBP-8QG- Kaizo Link Mastery : P9J-QCQ-7XG- Kaizo King: Act of Defiance : YK8-36C-HJGSources : Twitter