News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

La nouvelle est tombée en début de semaine : Super Mario 3D All-stars a fuité sur Internet et les fans de la série ne se sont pas faits prier pour le disséquer et commenter ses caractéristiques.Alors qu'il ne devait sortir que vendredi officiellement, cette nouvelle a de quoi agacer Nintendo qui, selon son habitude, devrait très rapidement lancer ses commandos d'avocats pour attaquer les responsables de la fuite.L'annonce de la fuite est venue via OatMealDome, un data miner spécialisé dans la Switch, qui a annoncé la nouvelle de la fuite du titre sur Internet. Il semble, selon ses informations, que les trois titres soient émulés via des émulateurs dédiés N64, GameCube et Wii. Quant au menu de sélection, il s'agirait de LunchPack, déjà utilisé sur Splatoon, Mario Maker et Animal Crossing.A lire aussi : notre test de Super Mario 3D All-Stars Même si ces nouvelles ne sont pas vraiment des scoops, il est fort probable que Nintendo n'apprécie pas vraiment de voir un des ses titres prévus pour le 35ème anniversaire de Mario, fuiter sur la toile avant son lancement. Une affaire à suivre donc.Sources : NintendoSoup