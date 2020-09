News 35 ans de Super Mario Bros

Par Xavier

Xavier Publié le 13/09/2020

à 09h36



Super Mario Bros est sorti au Japon le 13 septembre 1985. Cela fait donc 35 ans jour pour jour, et c’est donc aujourd’hui que nous célébrons le 35e anniversaire de Super Mario Bros !



Super Mario Bros est un jeu de plateforme dans lequel Mario, le personnage principal déjà bien connu des fans de Nintendo depuis son apparition dans les jeux Donkey Kong, parcourt différents mondes dans l’espoir de retrouver la Princesse Peach, kidnappée par l’infâme Bowser : 8 mondes, presque autant d’environnements différents avec surtout une difficulté croissante, vont faire de Super Mario Bros un jeu mythique qui traversera les générations.



Au Japon, le jeu sera suivi d’une édition The Lost Levels, une version du jeu à la difficulté folle, replacée en Occident par une adaptation de Doki Doki Panic qui deviendra notre Super Mario Bros 2.



Il faut reconnaître que chaque épisode canonique de la série a su apporter des aspects novateurs dans le jeu de plateforme : si Super Mario Bros 3 représente une sorte de maîtrise totale du jeu 2D, Super Mario 64 va placer la barre tellement haute en matière de jeu 3D qu’il est encore considéré aujourd’hui comme un exemple de réussite totale.



Pour célébrer les 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo a lancé une série d’événements et de sorties qui a fait l’objet d’un Super Mario Bros Direct le 3 septembre dernier au cours duquel on a notamment appris la sortie d’une compilation Super Mario 3D All-Stars qui comprendra le fameux Super Mario 64, mais aussi Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Trois jeux formidables dont on va reparler bientôt en raison de la sortie ce 18 septembre de la compilation !



Ce 35e anniversaire de Super Mario Bros est une belle occasion de se souvenir des merveilleuses innovations apportées par les équipes de Nintendo au cours des 35 ans de Super Mario écoulés ! On a hâte de découvrir, maintenant, ce que Nintendo va nous réserver pour les 35 ans à venir !