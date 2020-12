News Super Mario Bros 35 (Switch)

Super Mario Bros. 35 vous donne rendez-vous vendredi soir pour une nouvelle séance de Battle Royale spéciale durant l'ensemble du week-end.







Ce sont les mondes 7 et 8 qui, cette fois, seront mis à l'honneur, avec la possibilité de jouer aux niveaux 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2 et 8-3. Un beau set, qui malheureusement met de côté les 7-4 et 8-4, assez retors et très demandés par de nombreux joueurs n'ayant pas réussi à y accéder pour le moment.

Début du match le 11 décembre (16h au Japon, nous mettrons la news à jour lorsque nous aurons l'horaire en France, mais cela devrait être comme la dernière fois), et fin le 14 décembre.