News Détente

Décidément le développeur turc Mors a de la suite dans les idées et un amour immodéré pour notre célèbre plombier. Depuis le 13 avril est apparu son nouveau projet, Super Mario 64 Plus, une modification du portage PC de Super Mario 64 qui se permet de corriger des bugs dans la gestion des contrôles afin d'avoir des commandes plus réactives, améliorer la caméra, de proposer de nouveaux mouvements issus d'autres épisodes, la possibilité de continuer le niveau après avoir obtenu une étoile ainsi que des modes supplémentaires comme un mode Permadeath, un mode Daredevil et la possibilité de reproduire la vision défaillante de Mario en tenant compte de son âge désormais (35 ans plus tard, la gaillard n'est plus aussi jeune qu'avant !). On notera le support de mods de packs de textures si vous vous sentez l'âme de retoucher tout ce joli travail en qualité encore plus impressionnante.





Profitant de la puissance des PC d'aujourd'hui, vous avez désormais un 60 FPS stable et différents réglages pour améliorer encore plus la qualité visuelle de ce jeu. Pour vous faire une idée de la qualité de ce travail, rendez-vous sur la page suivante . Ce type de projet malheureusement ne reste guère longtemps disponible avec Nintendo donc si vous êtes curieux, ne trainez pas trop. Cependant les créateurs du portage se veulent assez confiants, car comme il n'y a pas de jeux Mario officiels sur PC, Super Mario 64 n'est pas une menace directe pour Nintendo. Il n'empêche, ne tardez pas.

Super Mario 64 Plus - Release Trailer 21/04/2021

