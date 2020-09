News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Super Mario 3D World Literally Runs WAY Faster on Switch! Wii U vs Switch Comparison (+Graphics) 09/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une analyse de la séquence dévoilant Bowser's Fury

Bowser's Fury ANALYSIS - Reveal Trailer (Super Mario 3D World +) 09/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hier, à l'occasion du Super Mario Bros Direct , Nintendo a annoncé la sortie de Super Mario 3D World + Bowser's Fury le 21 février 2021. Ce jeu se composera du portage du hit de la Wii U Super Mario 3D World, avec une histoire additionnelle appelée Bowser's Fury. C'est une façon de justifier l'achat auprès de ceux qui avaient acheté le jeu sur Wii U, comme Nintendo le fait très fréquemment avec ses portages de jeux Mario & Luigi par exemple.La chaine YouTube américaine GameXplain a réalisé deux nouvelles vidéos qui nous semblent très intéressantes.Commençons avec le commencement, c'est-à-dire avec la vidéo qui nous permet de comparer Super Mario 3D World sur Wii U avec son portage Switch. On découvre alors que le jeu est beaucoup plus rapide sur Switch qu'il ne l'était sur sa console d'origine :La vidéo est en anglais, mais vous comprendrez certainement l'essentiel : on y apprend que Nintendo a semble-t-il simplement accéléré le jeu de 20 à 30% environ. On ne parle pas de framerate, non, on parle bien de vitesse du jeu.Pourquoi cela ? On pense que c'est pour rendre l'expérience de jeu plus fluide, alors que dans le même temps, Nintendo a aussi légèrement revu sa gestion de la caméra. En effet, vous constaterez que l'angle de vue, sur Switch, est plus près du sol, si l'on peut dire, de façon à être plutôt en face du joueurs qu'au-dessus.GameXplain explique dans la vidéo que la taille du jeu a considérablement augmenté : de 1,6 Go sur Wii U, le jeu passe à près de 5 Go sur Switch, un phénomène assez rare dans le cadre de portages où l'on constate habituellement plutôt une réduction du poids total du jeu à son arrivée sur Switch. Est-ce à cause de l'histoire additionnelle Bowser's Fury ? Une question qui nous permet d'introduire avec facilité le sujet suivant...GameXplain, dans une seconde vidéo, nous propose une analyse détaillée du niveau présenté pour présenter Bowser's Fury :Dans cette vidéo, les deux commentateurs expliquent notamment qu'ils trouvent très intéressant de constater l'importance des chats dans le paysage : les sapins ont des oreilles de chat, les nuages aussi, même les buissons. A la fin de la séquence, on retrouve Mario devant une sorte de statue de Sphinx, comme si une cloche de chat triste avait recouvert la vraie cloche dorée que l'on connait du jeu original.La séquence semble dévoiler un niveau du jeu, notamment parce qu'on retrouve au début de la séquence un chemin à suivre avec des panneaux à traverser pour Mario. On constate qu'il y a plusieurs phares dans le niveau, il semblerait qu'il soit nécessaire d'aller les allumer, compte tenu des conditions météo catastrophiques que l'on découvre. A noter que ces conditions météo sont en parfaite adéquation avec la météo à la fin du jeu dans le jeu original.Bowser's Story pourrait donc être une histoire qui fait suite au scénario du jeu original. La géographie des lieux, avec de grands pics montagneux à l'arrière-plan, pourrait montrer qu'on est dans la région où Bowser se terre quand il ne vient pas kidnapper la Princesse.A la lecture très attentive de cette séquence, on se rend compte qu'on est terriblement impatient de pouvoir découvrir Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Mais il nous faudra patienter jusqu'au 21 février 2021 pour découvrir ce portage et son histoire additionnelle. D'ici là, n'hésitez pas à réserver votre exemplaire du jeu via ces quelques liens vers nos sites ecommerce préférés.Source : YouTube