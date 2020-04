News Super Mario 3D World Deluxe (Switch)

Avec autant de rumeurs sur l'arrivée du titre sur Switch, on se demande pourquoi Nintendo n'a pas encore officialisé la chose, d'autant que ce ne serait pas vraiment une surprise pour quiconque, le jeu étant pressenti par tout le monde depuis les premiers portages Wii U sur Switch.L'annonce ne pourrait cependant pas tarder si la sortie du titre est réellement dans les cartons. Tout d'abord en raison des rumeurs autour du 35e anniversaire de Mario qui annoncent l'arrivée du titre sur Switch, mais aussi car Nintendo vient d'annoncer une ultime mise à jour massive pour Super Mario Maker 2 , préfigurant certainement le début des festivités autour de la licence, et d'autre part avec son arrivée chez le revendeur.C'est donc aujourd'hui Best Buy , revendeur sur le sol américain, qui a fait apparaître une page web pour le jeu. Pour être tout à fait exact, c'est une page inactive qui ne renvoie vers aucune fiche jeu pour le moment, mais son existence est bien réelle comme vous pouvez le voir ici :Le doute reste cependant de mise pour plusieurs raisons. En premier lieu, le jeu n'est affublé d'aucun sous-titre, et particulièrement du "Deluxe" auquel nous a habitué Nintendo. On vous accorde qu'à ce niveau, cela pourrait tout à fait s'agir d'un détail, la fiche n'étant pas encore publiquement visible.Non, ce qui peut faire douter, c'est que le site a été coutumier du fait cette année, avec des fiches pour Metroid Prime Trilogy, Personna 5 et The Legend of Zelda: A Link to the Past. Preuve que les pages inactives de Best Buy ne sont pas forcément à prendre en compte.Ce n'est que mis en lien avec les récentes rumeurs autour de l'anniversaire de Super Mario que cela pourrait être un véritable indice de la sortie du titre. On attendra donc d'avoir d'autres preuves un peu plus concrètes avant de s'emballer.Source : Nintendo Everything