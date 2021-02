News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

La Nintendo Minute joue à Super Mario 3D World en multi en ligne

Nintendo Minute Super Mario 3D World + Bowser's Fury 4-Player Online Co-op w/ Special Guests 13/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une pièce collector pour Super Mario 3D World + Bowser's Fury chez EB Games

Un set de 4 peluches craquantes au Nintendo TOKYO Store

La sortie de Super Mario 3D World est un petit événement sur Nintendo Switch : à cette occasion, le Net fourmille de petites informations concernant le jeu. Dans cette actu, on vous présente la Nintendo Minute qui s'offre une partie de jeu en multijoueur, on vous parle du bonus d'achat chez EB Games, et on fait un petit tour virtuel au Nintendo TOKYO Store pour acheter un set de 4 peluches trop mignonnes.Kit et Krysta, les deux présentateurs de la Nintendo Minute, ont invité deux influenceurs américains à partager une partie de Super Mario 3D World en mode multijoueur en ligne, et cela donne donc une nouvelle émission désormais disponible sur la chaine YouTube de Nintendo of America Les magasins EB Games ont un bonus d'achat de Super Mario 3D World + Bowser's Fury plutôt original : une pièce en métal de couleur dorée à l'effigie du jeu. C'est sur Reddit qu'un internaute a posté une photo de la pièce en question, plutôt sympa :Rappelons qu'en France, la FNAC propose un Steelbook du jeu pour tout achat, comme on vous l'expliquait dans cette news Si vous avez la chance de pouvoir aller au Nintendo TOKYO Store – rappelons que visiter le Japon n'est pas très autorisé en ce moment pour des raisons sanitaires et cette condition ne concernera donc qu'un nombre très restreint de lecteurs de PN résidant déjà au Japon en ce moment, vous pourrez acquérir un très joli set de 4 peluches Super Mario 3D World comprenant Mario, Luigi, Peach et Toad en costume de chat. A vrai dire, chaque peluche est aussi vendue séparément (1500 yens), le lot coûtant quant à lui 6000 yens.Il est aussi possible de faire d'une pierre deux coups : la boutique propose d'acheter ce set de 4 peluches + le jeu. Il semble que ces références soient exclusives au Japon mais nul doute que vous pourrez trouver votre bonheur en import via des distributeurs malins (par exemple Harmonie en Chat est disponible pour un coût relativement prohibitif sur Amazon.fr ).Sources : GoNintendo