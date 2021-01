News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Super Mario 3D World sur Wii U est une pépite et les joueurs fans de Mario qui n'auraient pas eu l'occasion d'y jouer, vont pouvoir le découvrir très bientôt sur Nintendo Switch. C'est un grand jeu, jouable à quatre qui plus est, et nous avons pu repérer quelques petits ajouts en provenance directe de Super Mario Odyssey (le mode photo avec les filtres notamment). Au regard du nombre de Switch commercialisées dans le monde, ce titre sera un hit des ventes sans aucun problème.





Cependant, il fallait bien le reconnaître, pour les joueurs le possédant sur Wii U, les quelques ajouts ne nous donnaient pas suffisamment envie de repasser par la case dépense (malgré les deux amiibo Mario et Peach Chat, déjà commandés par votre serviteur). Aussi, lorsque l'extension Bowser's Fury a été évoquée pour la première fois, on a levé un sourcil interrogatif en se demandant ce que cela allait contenir. Et depuis que l'on a vu les deux présentations un peu plus centrées sur cette extension.......on a craqué. Voir Mario courir dans tous les sens avec des angles de vues très inspirés par Super Mario Odyssey, et une confrontation finale entre Super Mario Chat et Bowser, à la manière d'un combat entre deux Pokémon Dynamax, cela a fait son petit effet. On ne sait pas si cette extension sera très longue à jouer (on a quelques doutes tout de même à ce niveau), mais l'apport semble suffisamment important pour se dire que c'est un portage qui vaut tout de même le coup. En attendant donc la sortie de Super Mario 3D World + Bowser's Fury sur Switch, on a rallumé la Wii U pour rejouer au jeu de base.





Cela tombe bien, puisqu'en parlant du gameplay, de nombreuses petites vidéos se sont ajoutées pour montrer différents extraits de ce gameplay au sein des divers environnements du jeu. Si vous êtes fans des jeux Mario, vous ne devriez pas être déçus par ce jeu. On se regarde ces petits extraits, histoire de savourer en patientant. Ne craignez pas les spoilers (on évitera tout de même de trop en regarder), vous constaterez qu'il y a de la variété. Attendez-vous à prendre beaucoup de plaisir, d'autant que son système de jeu, en cas d'échecs réguliers, se montre assez magnanime envers les joueurs en difficulté. Un pur plaisir familial donc que nous vous recommandons sans aucune difficulté.





Pas la peine d'attendre pour jouer à l'extension

Bonne nouvelle ! Le compte Twitter officiel du 35e anniversaire de Super Mario Bros. au Japon a confirmé que les joueurs pourront commencer immédiatement le nouveau mode "Bowser's Fury", en sélectionnant directement, lors de l'écran de démarrage du jeu, la nouvelle aventure dans la partie droite de l'écran principal. Pas la peine de vous refaire le jeu de base complet pour les vétérans, vous pourrez foncer tout de suite sur le contenu neuf.

Sources : Nintendo Japon et GoNintendo