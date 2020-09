News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

Pour info, voici le top 10 britannique pour la semaine se terminant le 19 septembre 2020 :

01- Super Mario 3D All-Stars

02- Marvel's Avengers

03- Animal Crossing: New Horizons

04- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

05- Mario Kart 8: Deluxe

06- WWE 2K Battlegrounds

07- Minecraft (Switch)

08- Minecraft Dungeons

09- eFootball PES 2021 Season Update

10- Grand Theft Auto V

Le Royaume-Uni est plus que réactif avec ses tops des ventes : on sait déjà quels sont les jeux qui se sont le mieux vendus la semaine dernière dans le royaume. Et le premier du classement n'est autre que Super Mario 3D All-Stars, qui s'impose de plus comme l'une des sorties les plus populaires de l'année.Il s'agit en effet du 3e meilleur lancement de l'année en Angleterre, apprend-on du côté de l'agence en charge de la comptabilisation des ventes de jeux vidéo sur le territoire anglais. Deux jeux seulement ont fait mieux que la compilation 3D des jeux Mario en hommage aux 35 ans de la série, The Last of Us Part II et Animal Crossing: New Horizons.Le bon vieux Mario aura donc réussi à détrôner le nouveau Marvel’s Avengers, qui squattait la première place du classement britannique depuis deux semaines déjà.GamesIndustry, qui a quelques détails de plus sur la performance de Super Mario 3D All-Stars, indique qu'il s'agit du 5e jeu qui s'est le plus vite vendu dans l'histoire de la Switch au Royaume-Uni, les jeux précédents étant Pokemon Épée & Bouclier, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, et un certain Super Mario Odyssey !Autant dire que les célébrations autour du 35e anniversaire de Super Mario Bros ont donc séduit les joueurs britanniques, qui comme votre serviteur se plaisent beaucoup à rechercher Shines et Etoiles dans Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.On a hâte de découvrir le prochain top des ventes français, dans lequel on devrait bientôt découvrir la belle place que s'est octroyée Mario pour sa compilation anniversaire !Source : GamesIndustry.biz