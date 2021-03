News Super Bomberman R Online (Switch)

Super Bomberman R avait été un des premiers jeux de la Nintendo Switch, en 2017. Quatre ans ont passé, et Konami a eu envie de changer de modèle à l'occasion de la sortie de son prochain opus, Super Bomberman R Online : il s'agira d'un free-to-play, c'est-à-dire un jeu téléchargeable gratuitement qui proposera des éléments additionnels payants comme un Pack Premium à 9.99 € permettant de choisir parmi 14 personnages supplémentaires. Qui a dit que le cosmétique n'avait pas de beaux jours devant lui ?Le jeu sortira bientôt, sans qu'on ait de date précise pour le moment, mais rappelons qu'il est actuellement disponible sur Google Stadia. Les joueurs sur PS4, XBOx One, PC via Steam et bien sûr sur Switch pourront s'affronter dans le jeu, qui est donc cross-platform.Super Bomberman R Online dispose d'un mode qui devrait beaucoup plaire aux fans de Tetris 99 ou Super Mario Bros 35, le mode Bataille 64 : dans ce mode, 64 joueurs s'affrontent sur 16 champs de bataille, mais à la fin, il n'en restera qu'un seul, debout, fier !D'ailleurs, le Pack Premium permettra de créer des parties privées avec des règles personnalisées incluant notamment le mode Bataille 64, le mode Standard (jusqu'à 16 joueurs), et le mode Grand Prix qui divise les joueurs en deux équipes de 3 bombardiers ou moins qui n'ont qu'un but : marquer le plus de points d'ici la fin des deux rounds.Le site officiel attend les plus curieux, et on reviendra donc prochainement sur Super Bomberman R Online quand Konami aura envie de préciser la date de sortie de son nouveau jeu, qui fera peut-être d'une future sessionPN ?