News Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse (Switch)

Un nouveau jeu avec des zombies ! Enfin, nouveau, pas vraiment. Parlons plutôt d'un remastering effectué par son éditeur d'origine Aspy Media, qui nous apporte quinze plus tard une réactualisation du titre prenant en compte les manettes actuelles. Vous êtes un zombi et vous allez devoir transformer les autres PNJ du niveau en zombies également. Une sorte de chat massacre où il faudra mordre, agresser les autres qui fuiront comme ils le pourront, que cela soit le simple passant ou les forces de police armées.

Pour le moment, on ne peut pas dire que graphiquement les améliorations soient très visibles, cela nous a semblé un poil fade à l'écran. A voir une fois que tout ceci sera animé et manette en main. Au moins, c'est une bonne chose que le titre n'oublie pas la Nintendo Switch lors de sa ressortie sur les autres consoles.

Le titre ne s'annonce pas familiale. Nous sommes en 1959 dans la petite ville de Punchbowl, PA, un phare de progrès et de vie idéale. Mais vous allez créer le désordre publique en jouant le rôle d'un homme mort en mission. En croquant les cerveaux des gens et en convertissant vos ennemis en alliés morts-vivants, vous allez prendre d'assaut la ville. Vous pourrez, en croquant les humains, reconstituer votre arsenal corporel et expédier des grenades à boyau, des flatulences monstrueuses sans oublier le crachat de zombies. Évitez donc d'y jouer avant de vous mettre à table même si le jeu est à prendre au second degré. Arriverez-vous à mettre à genou la ville rétro-futuriste de Punchbowl ?