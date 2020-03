News Streets of Rage 4 (Switch)

Streets of Rage 4 OST news (fixed link! oops!)

- 12 mins dev diary video "East Meets West"!

- Announcing remaining all-star lineup,

- OST roster includes award winning lead composer @oderiviere and many more!

On ne cesse de vous en parler sur PN, mais c'est qu'on l'attend avec une telle impatience ce retour en grande pompe de la licence Streets of Rage. Et comme Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games ont pris l'habitude de nous tenir régulièrement informés sur le titre, on en profite.Une grande inconnue demeurait cependant, concernant ce Streets of Rage 4 : sa musique ! Les bande-sons des deux premiers volets font partie des grands classiques de la musique de jeux vidéo, et si celle du troisième opus n'a pas cette même renommée, on lui reconnaîtra un côté expérimental plutôt surprenant pour l'époque (et qui recèle quelques pépites).C'est dans une nouvelle vidéo publiée notamment sur le compte Youtube de Dotemu et sur Twitter que les développeurs font le point :Dans ce carnet de bord de douze minutes, on apprend avant toute chose que le compositeur principal sera Olivier Derivière, compositeur dont vous avez certainement déjà entendu parler.Et si vous ne connaissez pas ce niçois de presque 42 ans, on lui doit notamment les bande-sons de A Plague Tale, Assassin's Creed IV : Black Flag, Remember Me ou Vampyr.Une nouvelle déjà forte rassurante quand on connaît le travail du compositeur, qui a aussi la bonne idée d'être aussi un joueur. Il n'en fallait pas moins pour saisir toute l'essence d'une licence aussi culte que Streets of Rage. C'est bien, certes, mais les réjouissances ne s'arrêtent pas là !Les compositeurs historiques seront eux aussi de retour : Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima. Evidemment Yuzo Koshiro est connu pour ses innombrables compositions chez SEGA mais pas que, et Motohiro Kawashima est particulièrement connu pour avoir assisté Yuzo Koshiro dès le second opus de la saga qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi pour lui avoir fait découvrir la techno.D'autres compositeurs et compositrices, tous aussi cultes, viendront en renfort avec Harumi Fujita (Final Fight, Strider, Tombi!...), Yoko Shimomura (Street Fighter II, Parasite Eve, Legend of Manga, Super Mario RPG et ses suites, Kingdom Hearts...) et enfin Keiji Yamagishi (Ninja Gaiden, Tecmo Bowl, The Messenger...). Du beau monde donc, ce qui promet une bande-son aux petits oignons.Comme d'habitude, on attendra de voir le produit fini avant de vraiment se réjouir, mais on fait confiance à Olivier Derivière pour coordonner et harmoniser ces compositeurs cultes de notre medium.