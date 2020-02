News Streets of Rage 4 (Switch)

Streets of Rage 4 - Floyd Iraia & Multiplayer 28/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'autre vidéo que l'on vous présente ci-dessous s'attarde justement ce mode multijoueur à quatre :





On remarquera que l'écran de sélection des personnages paraît bien vide, peut-on espérer pouvoir débloquer d'autres personnages au fil de l'aventure ? Rien n'est dit et DotEmu insiste bien sur le fait que Floyd Iraia est le dernier personnage jouable, mais qui sait ?



Le nouveau et dernier personnage sera donc un personnage inédit. Si vous aviez l'espoir de revoir Max ou Zane, il semblerait qu'il faudra faire sans dans ce quatrième volet. Cependant, Floyd, puisque c'est là son petit nom, n'est pas sans rappeler ces deux personnages avec sa carrure imposante comme Max et ses implants cybernétiques comme Zane.Comme on peut le voir dans cette vidéo, si le personnage sera le plus lent de la bande, il fera de sérieux dégâts et dispose d'une allonge bien plus grande que tous les autres. Ce trailer permet aussi d'apprendre que le jeu sera jouable en ligne, ce qui est toujours une bonne nouvelle même s'il faudra se limiter à deux joueurs. Car oui, ce quatrième volet proposera du multijoueur jusqu'à quatre en local, une première pour la série.