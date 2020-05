News Streets of Rage 4 (Switch)

Merges Games et Just For Games ont annoncé qu'ils sortiraient eux aussi une édition physique pour le beat them up de DotEmu. Cette version boîte est actuellement en précommande pour une sortie fixée au 24 juillet.Cette nouvelle édition physique sera déclinée en deux versions : une standard à 39.99€ et une Signature Edition à 59.99€.A noter que les versions Switch seront vendues 5€ plus cher que les version PS4 et Xbox One, proposées elles à 34.99€ et 54.99€. Cela fait longtemps que l'on avait pas vu la fameuse "taxe Switch", on l'aurait presque oubliée.A noter que les expéditions seront effectuées depuis l'Angleterre, et qu'un délai de livraison de 7 à 14 jours est à prévoir.Chacune des deux versions proposera son lot de bonus physique :La version standard inclura un porte-clé, un art-book ainsi qu'une jaquette réversible.La Signature Version viendra quant à elle avec cinq pin's représentant les 5 personnages principaux, un certificat d'authenticité, le bandeau d'Axel, un porte-clé, la bande originale au format CD, un boitier collector et une jaquette réversible.