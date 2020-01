News Streets of Rage 4 (Switch)

We're excited to announce that we will be doing a physical Limited Run of Streets of Rage 4. More details to come! pic.twitter.com/7L3b0Jp0oT — Limited Run PAX South (@LimitedRunGames) 14 janvier 2020

Streets of Rage 4 n'a pas encode de date de sortie fixe, mais les fans, dont votre serviteur, l'attendent avec impatience pour cette année 2020. Développé par Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games, Street of Rage 4 sera toujours un beat them up et reprendra les codes de la série initiée par SEGA.Limited Run Games annonce aujourd'hui qu'il se chargera d'offrir au jeu une édition physique, sans nous donner plus de détails pour le moment. On imagine que l'éditeur nous en dira plus dès que Dotemu aura révélé la date de sortie du titre. Connaissant Limited Run Games, on imagine que l'on aura droit à une édition garnie de quelques bonus physiques même si rien n'est dit :On ne manquera pas de vous tenir informés sur PN bien évidemment !