News Stela (Switch)

Le studio SkyBox Labs, connu notamment pour sa participation au développement de Halo Infinite prévu pour sortir sur la nouvelle console de Microsoft, annonce aujourd'hui l'arrivée sur le Nintendo eShop de son jeu de plateformes Stela.Le titre place le joueur aux commandes d'une jeune femme qui assiste aux derniers jours d'un étrange monde ancien. Son aventure lui demandera de résoudre des puzzle mais aussi d'échapper à des monstres et des esprits, le tout alors que le monde meurt autour d'elle. On vous avait déjà parlé en détail du titre ici Déjà disponible sur Apple Arcade et Xbox One, cette version Switch inclut du contenu inédit, dont une fin étendue, et surtout 15 nouvelles zones à explorer, en plus des immanquables améliorations graphiques et corrections de bugs.Stela est disponible sur le Nintendo eShop au prix de 17.99€