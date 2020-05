News SteamDolls: Order of Chaos (Switch)

On commence à se projeter un peu en 2021 avec l'annonce d'un nouveau titre développé en partie dans l'hexagone, dont une démo conceptuelle a été lancée sur Steam en novembre 2019. Le studio The Shady Gentlemen prévoit de lancer "bientôt" une campagne Kickstarter pour le jeu et après avoir regardé la bande-annonce ci-dessous, si le jeu vous motive, vous pourrez vous inscrire sur le lien suivant ici pour être tenu informé de la suite de son lancement.



SteamDolls - Order of Chaos [Official Trailer] 05/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Durant vos tribulations, vous rencontrerez une déesse de la nature, un riche immortel qui veut mourir, une femme armée qui vise la mort, mais ce sera surtout les hommes de main et les monstres mutants bio-mécaniques qui devraient vous effrayer.

On attend de voir cela, en espérant que le studio arrive à coucher dans le code toute sa bonne volonté pour nous proposer un bon titre. On leur souhaite bon courage et rendez-vous en 2021 si tout se passe bien. Le jeu sera publié par Top Hat Studios.



SteamDolls: Order Of Chaos - Demo Gameplay (Steampunk inspired Metroidvania) 05/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En voici le pitch : "Dans la nuit des temps, la société est dévorée par l'industrie, et ses citoyens opprimés par un culte autoritaire et omniscient. The Whisper, un anarchiste violent (dont la voix sera doublée par David Hayter célèbre dans son rôle de Solid Snake au sein de la franchise Metal Gear Solid), rêve d'une révolution qui détruirait l'ordre des choses. Il se consacre à dévoiler le côté sombre de ceux qui sont au pouvoir et à sensibiliser le peuple. Sa quête obsessionnelle de la vérité ultime le jettera dans un monde de trahison et de sorcellerie où la seule certitude est la fin imminente du monde."Le titre s'annonce violent, à vous de réaliser vos objectifs d'assassinats de manière spectaculaire ou tapis dans l'ombre, dans une ville labyrinthique, avec une bonne dose d'inspiration de Castlevania et Hollow Knight, "nourri par la fureur de Dead Cells et la morosité de Bloodborne". Une carte d'identité et d'intentions alléchante, avec de nombreuses illustrations réalisées à la main pour découper les différentes temps narratifs de l'histoire.Sources : The Shady Gentlemen et Gematsu