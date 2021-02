News Star Wars Republic Commando (Switch)

STAR WARS Republic Commando | Announcement Trailer 24/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il est sorti en 2005 et a laissé un très bon souvenir à certains d'entre nous : Star Wars Republic Commando arrive sur Nintendo Switch et sur PS4 très bientôt. En effet, après un leak qui laissait présager de l'arrivée du portage prochainement, Aspyr Media a confirmé la sortie du jeu le 6 avril 2021.Star Wars Republic Commando est un FPS qui nous propose de prendre le contrôle de la Delta Squad, un groupe d'élite que vous aurez donc à coeur de faire progresser dans des niveaux évidemment très starwaresques !Si le jeu avait beaucoup plu à sa sortie, en 2005 (ça ne nous rajeunit pas non plus, cette histoire !), c'est parce que le jeu offrait un style de jeu que les autres titres du même genre ne proposaient pas.Pour 15 euros environ, les joueurs pourront retrouver sur Switch et sur PS4 la campagne solo, avec des contrôles de jeu modernisés. Par contre, on cherchera un peu l'évolution graphique, qui n'a pas été un focus du tout de la part de l'équipe de développement, mais c'est sans doute ce qui permet de proposer le jeu à un prix raisonnable.Voici la bande-annonce du jeu, suivie de quelques images :