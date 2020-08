News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Presser Y dans n'importe quel niveau Battlefield ou Final Destination

Jouer une chanson aléatoire du niveau pour pré écouter la piste

Mettre en pause avec Y

Sélectionner ''Tout'' dans l'écran de sélection des musiques

Choisir n'importe quel niveau pour que le jeu plante

NEW Smash Bros. Ultimate Stage Select Glitch Crashes the Game 08/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Passage à travers les murs, perte de sauvegardes, disparitions d'objets ou d'argent, la liste des glitchs des jeux vidéos est longue et n'épargne aucune génération de consoles. Et c'est la Switch qui contribue à la prolongation de cette liste avec Super Smash Bros Ultimate.Le glitch en question a été trouvé par linkendophoenix et nécessite plusieurs étapes dans la version 8.1.0 dans la sélection de niveau. Il faut pour cela:Il y a même une petite vidéo pour illustrer le problème:Il semble pourtant que ce glitch prenne place dans un nombre limité de niveaux issu de la série Battlefield ou Final Destination. Et vu la réactivité de Nintendo pour ses produits, il ne devrait pas exister longtemps.Source: Nintendo Everything