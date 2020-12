Deux ans après sa sortie, le 7 décembre plus précisément, Super Smash Bros Ultimate tient toujours la forme auprès des joueurs sur Switch. A l'occasion de ce second anniversaire, ses créateurs se sont fendus de plusieurs messages sur Twitter.Masahiro Sakurai, à la base de la licence Super Smash Bros, a commenté en japonais: "#Super Smash Bra SP, c'est aujourd'hui le second anniversaire de sa sortie. Merci pour votre soutien."【きょうの思い出】#スマブラSP、本日で発売2周年です。みなさまの声援、いつもありがとうございます。#スマブラ画 #スマブラSP2周年 pic.twitter.com/6oLqrZjnGT— 大乱闘スマッシュブラザーズ【スマブラ公式】 (@SmashBrosJP) December 6, 2020Un peu plus laconique, l'équipe de développement a aussi commenté, toujours en japonais, sur Twitter: "Sortie de Great Brawl Smash Bros SPECIAL aujourd'hui en 2018. Oui, ce jeu, ce jeu!!"Même s'il n'est plus aussi récent que d'autres titres, le succès de Super Smash Bros méritait bien ce petit hommage de ses créateurs non?Source: Go Nintendo