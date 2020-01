An announcement for Nintendo Switch this week you say? pic.twitter.com/6VbqZzDTjl — Square Enix Collective (@SQEXCollective) 21 janvier 2020

Détendez-vous, point de nouvel épisode canonique de Final Fantasy ou Dragon Quest à venir dans cette future annonce. Square Enix Collective est un studio s'occupant de jeux principalement indépendants ou tout du moins à petit budget.Cela ne veut pas dire pour autant que le studio ne fera pas une annonce des plus intéressantes pour autant, bien au contraire. En tout cas, le studio nous donne rendez-vous plus tard cette semaine pour découvrir l'annonce Switch qu'il prépare.Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne précisent pas où se fera l'annonce : par un communiqué de presse, par Twitter, ou... dans un Nintendo Direct qui tomberait cette (enfin) semaine ? Quand on pense que Nintendo ne nous a toujours pas gratifié de notre petit direct habituel de début d'année et que certaines features d'Animal Crossing : New Horizons doivent encore être dévoilées, on est en droit de se poser la question.Ce qui est bien, c'est que nous aurons pas longtemps à attendre ! On en reparle évidemment sur PN dès qu'on sait plus.