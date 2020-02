News Stela (Switch)

Après un premier tour de piste sur Apple Arcade puis Xbox One, c'est au tour de la version PC et Switch de se présenter le 13 mars prochain. Ce jeu d'aventure et de plate-formes nous propose d'incarner une jeune femme dont on ne sait rien, si ce n'est qu'elle est témoin des derniers jours d'un monde antique mystérieux. Pourquoi ? Vous le découvrirez au fur et à mesure de l'aventure, en surmontant de nombreuses épreuves. Très inspiré par Inside et Limbo, les environnements de Stela sont variés : ruines mystérieuses, neige, forêt, lieu futuriste, temple....avec son bestiaire.

Au niveau gameplay, difficile de faire plus simple : on avance, on saute et on interagit avec divers éléments du décor. Graphiquement épuré mais avec un gros travail sur l'éclairage, il se dégage de ce titre une ambiance somptueuse de par sa direction artistique soignée. Pas de dialogues, pas de didacticiel, des puzzles à résoudre, des musiques de grande qualité et des sonorités angoissantes nous accompagnant tout au long d'un histoire de qualité, c'est donc un titre très intéressant qui est en approche, son seul défaut pouvant être sa durée de vie faible, classique pour les titres de ce genre. On évoque trois heures, ce qui à 19,99 € risque quelque peu de faire tousser malgré la qualité du produit.





Les versions Switch et PC Steam devraient profiter de la dernière mise à jour du jeu de décembre dernier, qui avait ajouté 15 zones secrètes et de dioramas 3D à déverrouiller. On se regarde la bande annonce :







Stela - Nintendo Switch and Steam Release Date Announcement (2020) 20/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Gematsu