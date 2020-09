News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

RYoGA nous propose une découverte du jeu

Ce vendredi 18 septembre est marqué par la sortie de Super Mario 3D All Stars, la compilation-anniversaire de 3 jeux Mario 3D : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Si vous avez déjà lu notre test, évidemment, vous savez déjà que c'est une compilation incontournable. Et aujourd'hui, on a vous a glané deux ou trois petites infos autour de ce portage Switch de ces jeux d'anthologie.RYoGA adore découvrir de nouveaux jeux. Avouons-le, Super Mario 3D All-Stars n'est pas vraiment un nouveau jeu, mais il fait partie de cette génération qui est particulièrement ravie de retrouver Mario dans certains de ses meilleurs jeux 3D.Alors il nous propose de découvrir cela en vidéo :Aujourd'hui, Nintendo a déployé une petite mise à jour de Super Mario 3D All-Stars.Cette mise à jour corrige 2 types de problèmes :- Les bugs classiques de stabilité (nous on avait déjà trouvé le jeu super stable durant notre test, disons-le !)- Amélioration de l'affichage à l'écran en jouant en coopération à Super Mario Galaxy.On a eu la possibilité de découvrir sur YouTube une vidéo nous proposant de voir à quoi ressemble Super Mario Galaxy sur Nvidia Shield, et de la comparer à Super Mario 3D All Stars.Après quelques secondes d'intro, la vidéo nous met côte à côte les deux jeux. Et on se rend compte que le traitement des couleurs semble plus réussi sur... Nvidia Shield. Reste que la jouabilité, grâce aux Joy-Con de Nintendo, sera certainement beaucoup plus réussie sur Switch qu'elle ne l'est sur la console de Nvidia, le récent acquéreur du fabricant de processeurs ARM Ce qui est étonnant, c'est que la Nvidia Shield et la Switch utilisent le même processeur. De fait, la différence de qualité d'image viendrait plutôt du code utilisé pour faire tourner le jeu... à moins que cela ne vienne des paramètres de la capture, un exercice auquel semble rompue la chaine qui l'a réalisée.Qu'en pensez-vous ? Certains collectionneurs auraient-ils la possibilité de réaliser le même comparatif pour s'assurer que la Shield semble mieux gérer les couleurs que la Switch comme cela semble être le cas avec cette vidéo ?On a trouvé un sujet qui fascine la communauté américaine : la cartouche de Super Mario 3D All-Stars est dotée d'un petit sticker avec le titre du jeu. Si les Européens et Hong-Kong ont un joli logo en grand, les Américains, peut-être contraints par la législation autour des signalétiques d'âge, n'a eu d'autre choix que de réduire la taille du logo du jeu et de poser de façon assez maladroite le logo ESRB.Quel dommage, surtout pour un jeu qui peut être apprécié de tous, qu'une jolie cartouche soit ainsi dénaturée. Quel dommage, aussi, que tant d'énergie soit dépensée pour critiquer cette situation. C'est à se demander si les gens n'ont pas mieux à faire un vendredi après-midi :)Et voici la photo prise par votre dévoué de sa propre cartouche, adieu beau blister Nintendo, mais c'est pour la Cause !Il semblerait que les consoles qui ont été "modifiées" (on pourrait parler de piratage vu qu'il s'agit de consoles dont le firmware a été "mis à jour" de façon intentionnelle par quelqu'un d'autre que Nintendo) n'apprécient pas vraiment la cartouche de Super Mario 3D All-Stars. Voici déjà quelques jours que certains ont pu mettre la main sur un exemplaire du jeu. Ou plutôt le code du jeu : et plusieurs rapports ont témoigné d'un plantage du jeu.Alors que beaucoup criaient déjà au scandale, il semblerait que les seules personnes concernées sont celles qui disposent d'une Switch modifiée. La communauté autour du piratage de la Switch est très active, et une solution a déjà été déployée.Si vous êtes concerné, il vous suffit donc a priori de faire une mise à jour de votre console comme vous savez sans doute déjà le faire, mais ne comptez pas sur nous pour vous donner la manip' à réaliser, c'est bien trop dark web pour nous, ça !Sources : JapaneseNintendo.com