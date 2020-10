Kakurasu World débarque sur la Nintendo Switch cet hiver

Les jeux de société, un « fonds de commerce » pour Nintendo ?

Malgré les apparences, la Switch n’est pas uniquement destinée aux franchises Zelda et Mario… Nintendo a montré qu’il prenait les jeux casual au sérieux, et confirme récemment avec l’ajout de Kakurasu World sur Switch.Le constructeur avait déjà proposé des titres comme Vegas Party , avec des jeux comme la roulette, le blackjack ou encore le baccarat. On notera bien sûr que ce n’est pas de l’argent réel qui est utilisé, à l'inverse de la référence numéro un des sites de poker , comme PokerStars ou PMU Poker.Mais Nintendo propose aussi des compilations de jeux de société particulièrement fournies, comme 51 Worldwide Games. Alors, comment expliquer cette ruée vers ce type de jeux ?Hook Games a annoncé l’arrivée de Kakurasu World sur la Switch au mois d’octobre. Pour l’occasion, l’entreprise se fend d’une promo intéressante : le jeu est proposé à 0.99 € jusqu’au 13 novembre 2020, soit une réduction de 67%.Nintendo étend ainsi son offre de jeux de plateau – et de logique. Le Kakurasu est en effet un puzzle qui rappelle le sudoku, sauf qu’il faut faire des additions. Le jeu se présente sous forme de grille, vous devez sélectionner des carrés en fonction des totaux qui s’affichent sur les lignes horizontales et verticales. Vous résolvez le puzzle lorsque tous les totaux verticaux et horizontaux sont atteints.Le jeu propose 90 puzzles en tout, de la difficulté facile à difficile. On est sur du pur jeu de détente de la part de Nintendo : juste assez de logique pour rendre le jeu intéressant, avec une musique particulièrement relaxante en arrière-plan.Car si Nintendo s’appuie beaucoup sur ses hégémoniques franchises, qui ne font que prendre de l’ampleur, la société ne néglige pas non plus d’autres domaines. On l’a vu plus haut, la Switch rassemble maintenant de nombreux jeux de casino.Mais aussi des jeux de plateaux classique, avec la sortie de 51 World Games . Le titre rassemble un nombre très important de jeux de société du monde entier, qui vont des échecs au backgammon, en passant par le Mastermind… L’utilisation du mode « mosaïque » y est particulièrement efficace, et donne vraiment l’impression d’être face à un jeu de plateau plus vrai que nature.À l’instar de Kakurasu World, les puzzles sont aussi bien représentés sur la Switch. On a une préférence pour Boxboy ! + Boxgirl ! qui permet au joueur de résoudre des énigmes, avec une option multijoueur particulièrement bien rendue.Ce que cela montre, ce n’est pas forcément la passion de Nintendo pour les jeux de société, mais une volonté de séduire une catégorie particulière : les « casual gamers ». Ces derniers représentent une part de marché grandissante dans les jeux vidéo, grâce à une population vieillissante qui se met elle aussi au gaming. Il est donc logique que cela se traduise par des titres sur Switch. La suite au prochain ajout !