Si tout le monde a bien remarqué que Microsoft et Sony bande chacun leurs muscles avant l'arrivée respective de leur console Next-Gen, on notera que la compétition vient de se déplacer sur le terrain du remote play. Une technologie qui permet de streamer du contenu d'un premier périphérique sur un second.





Sony est parti avec une longueur d'avance depuis de nombreuses années, avec sa PS4 et sa petite console Vita, et alors que le remote replay vient tout juste d'être mis en place par Microsoft sur sa Xbox One, le constructeur japonais semble vouloir garder son avance en se lançant dans une réflexion d'ouverture ambitieuse, sans tabous. Ainsi, Sony a proposé un sondage demandant si les joueurs seraient intéressés à l'avenir pour avoir la capacité de streamer leurs jeux PS (4 ou 5 ?) sur d'autres plateformes. On retrouve parmi les différentes propositions l'Android TV, l'Apple TV .....et la Switch !

Une proposition étonnante mais pas si folle que cela. En permettant cette possibilité technique, Sony marquerait un grand coup pour devenir la console maîtresse de nos foyers, la console Switch étant de fait une console secondaire dans de nombreux foyers choisie pour sa complémentarité avec les titres exclusifs à Sony et ses capacités nomades. On a remarqué que les chiffres de ventes des deux consoles ne se cannibalisent pas, et même si la PS4 marque un peu le pas ces dernières semaines suite à l'attente du public de la présentation officielle de la PS5, elle a toujours réussi à bien se vendre malgré le carton de la Switch.

Sony évoque également dans son sondage (dont les captures d'écran visibles sur cette news sont issues du post Reddit ) la possibilité de mettre en place un remote play sans connexion internet, une solution DualShock tout-en-un, la personnalisation des commandes tactiles, la compatibilité avec d'autres manettes que la DualShock 4 pour le remote play et notamment celle de la Xbox One. C'est clairement un revirement de la part de Sony qui ces dernières années avait plutôt joué la carte d'un univers fermé. Désormais, sans préjuger du résultat de ce sondage et des actions futures de la marque, c'est une plus grande ouverture qui semble baignée dans les esprits des dirigeants de Sony. Tout ceci reste bien évidemment stratégique car le but est de prouver aux consommateurs que la console Playstation est un indispensable.

Est-ce que ce sondage va conduire à une nouvelle réponse similaire de Microsoft (Project xCloud) et voir revenir au premier plan les anciennes rumeurs de rapprochement avec Nintendo pour pouvoir également streamer les produits PC et Xbox One sur la Nintendo Switch ?