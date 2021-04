Sonic the Hedgehog 2 (2022) - Title Announcement - Paramount Pictures 21/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le premier film Sonic The Hedgehog avait réalisé un carton au box-office lors de sa sortie et s’était terminé avec le teasing d’une suite au cours de laquelle Tails se rendait lui aussi sur Terre pour retrouver Sonic.Aujourd’hui, nous apprenons grâce à l’utilisateur twitter pursuit23 et le site Just Jared que Knuckles sera présent aux côtés de Tails durant ses aventures sur Terre. Au-delà de cela, les photos montrent clairement la présence des acteurs James Marsden (acteur du shérif Tom Wachowski dans le film) et Tika Sumpter (actrice de Maddie Wachowski dans le film) dans ce second film.Pour rappel, Sonic The Hedgehog 2 devrait sortir le 8 avril 2022, selon l’annonce faite par Paramount Pictures, en charge de la réalisation du film. Espérons pour Sega et Paramount que le succès rencontre également la route de cette suite. Le premier film avait récolté 70 millions de dollars de recettes dans les quatre jours suivant sa sortie, ce qui représente un record pour une adaptation de jeux vidéo.Source : VGC