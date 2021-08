News Two Point Hospital (Switch)

Sonic the Hedgehog Pack - OUT NOW | Two Point Hospital | Sonic's 30th Birthday 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Actuellement en période d’essai gratuit sur Switch (avec le Nintendo Switch Online en Europe seulement), Xbox et PC (via Steam), Two Point Hospital accueille au même moment un nouveau DLC gratuit, introduisant Sonic dans le jeu. Cette arrivée avait été annoncée par Sega en mai dernier, lorsque la firme nippone a indiqué que sa mascotte arriverait dans plusieurs de ses jeux, dont Two Point Hospital. Pour ce qui est de son contenu, ce pack inclus plusieurs tenues, aux effigies de Sonic, Tails, Amy ou encore Knucles.Si vous téléchargez le jeu actuellement ou que vous souhaitez en savoir un peu plus avant de libérer l’espace nécessaire dans votre Switch/carte micro SD, nous vous invitons à lire notre test du jeu avant de vous lancer. Notez que si l'expérience vous plait, Sega sortira courant 2022 Two Point Campus , reprenant le concept de Two Point Hospital, à ceci près que le jeu vous emmènera dans un campus universitaire déjanté, au lieu d'un hôpital débordé.Source : Eurogamer