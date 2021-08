News Sonic Colours Ultimate (Switch)

Sonic Colors: Rise of the Wisps - Part 1 20/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quelque chose est pourri à Sweet Mountain ! Le Dr Eggman et ses sbires robots ne font rien de bon. Après s'être échappé de justesse de l'une des installations d'Eggman, un Jade Wisp solitaire cherche de l'aide et rencontre Sonic et Tails. Eggman et ses robots se verront-ils servir leurs justes desserts ?

The Legend Of Zelda n'est pas la seul licence à fêter ses 30 ans cette année. Le hérisson bleu de Sega est déjà dans les starting-blocks pour souffler ses bougies, et cela commence avec Sonic Colors: Rise of the Wisps. Taranzagolor avait évoqué le projet de Sega de porter sa mascotte en dessin animé, c'est chose faite. Voici le premier extrait (en anglais) de Sonic Colors : Rise of the Wisps. Des sous-titres en français sont disponibles dans les paramètres de la vidéo.Pour les fans du hérisson bleu, Sonic Colours Ultimate est toujours prévu pour le 7 septembre sur Nintendo Switch