News The Snack World (Switch)

SNACK WORLD: MORDUS DE DONJONS - GOLD - Que la quête commence ! (Nintendo Switch) 20/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a partagé aujourd'hui un trailer tout en français pour Snack World et son titre à rallonge. L'occasion de découvrir certaines mécaniques du titre dans une vidéo d'une minute trente :Le jeu est actuellement proposé en précommande sur le Nintendo eShop au prix de 49.99€ et chez les revendeurs habituels à partir de 39.99€. On vous rappelle que le titre est développé par Level-5 et est déjà sorti sur 3DS, uniquement au Japon.Le titre est un jeu d'action/aventure avec une grosse partie de personnalisation, et cette version Gold intégrera tous les DLC sortis au Japon. Nintendo et Level-5 promettent qu'aucun achat supplémentaire ne sera requis.