News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Si vous aimez Smash Bros Ultimate et que vous souhaitez progresser, le site https://t.co/kKI11ldCpu est fait pour vous ! Hier vous étiez 7000 à le découvrir et plus de 25 000 tests pour trouver son personnage ont été réalisés ! Et vous, avez-vous passé le test ? Qui jouez-vous ? pic.twitter.com/kcq00ykkYC — Chez Tamalou (@ChezTamalou) November 17, 2020

En deux jours, smashpro.tips , le nouveau site dédié à Super Smash Bros. Ultimate, a comptabilisé par moins de 14 000 visiteurs uniques : il faut dire que l'objet du site, qui consiste à prodiguer des conseils aux joueurs pour progresser dans Smash, répond à un vrai besoin !Plutôt malin, le site vous propose de réaliser un petit test pour trouver son personnage idéal. Si votre dévoué, à tort, prend systématiquement Super Mario, le résultat du test est sans appel : c'est avec Chrom qu'il aurait peut-être un peu plus de chance de s'en sortir. A date, 45 000 tests ont déjà été exécutés pour essayer de trouver "son" perso idéal.Sur la base de cette suggestion de "main", on peut alors étudier les caractéristiques du personnage recommandé, pour en connaitre les points forts et les points faibles, tant en termes d'aptitudes que d'aisance dans les arènes. Plutôt complète, la fiche du personnage permet de découvrir sa palette de coups : l'annonce de présentation du site indique que "site [...] regroupe les conseils de 200 joueurs francophones reconnus". Ah oui, 200 !Encore jeune, le site est promis à un bel avenir, car la masse d'informations à proposer au sujet de chaque personnage est déjà colossale, tandis que les joueurs sont toujours avides de plus d'explications. Une version anglais est prévue pour développer le site à l'internationale : la V2 annoncée par le créateur du site, le YouTubeur ChezTamalou , sera encore plus complète et riche en informations pour les joueurs de Smash.Les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate désireux d'en savoir plus sur leur combattant préféré pour progresser et être moins ridicule en soirée, pourraient donc trouver sur smashpro.tips les tuyaux qui leur manquaient, d'une façon aussi centralisée qu'organisée en fonction de ses besoins.Une belle initiative, donc, que même Nintendo a salué via son compte Twitter avec un retweet (le St Graal des fans de Nintendo, un RT de Nintendo France, puisqu'on vous le dit !) :Bonne continuation à l'équipe du site qui pourra certainement compter sur une communauté forte rassemblée autour d'un projet qui apporte un peu de visibilité à Super Smash Bros. Ultimate, un jeu que Nintendo continue d'alimenter comme en témoignent les nombreuses mises à jour et DLC pour lesquels Masahiro Sakurai continue à faire la promotion, annonce après annonce !