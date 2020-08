19,99 millions d'exemplaires pour Smash

Jeudi matin, Nintendo annonçait des résultats trimestriels fabuleux , avec une actualisation de son top des jeux vendus à plus d'un million d'exemplaires . Parmi ces derniers, certains frôlent l'indécence : parlons de Super Smash Bros. Ultimate et de Zelda Breath of the Wild, qui flirtent tous les deux avec les 20 millions d'exemplaires vendus.Dans son dernier bilan financier, Nintendo indique avoir vendu, au 30 juin 19,99 millions d'exemplaires de Super Smash Bros. Ultimate, la dernière itération d'une franchise toujours plus plébiscitée par les joueurs, opus après opus. Si Super Smash Bros Brawl avait clos le compte à 13,32 millions d'exemplaires sur Wii, on n'oubliera pas que les difficultés de la Wii U n'avaient pas permis à la version Wii U de faire mieux que 5,37 millions d'exemplaires... soit moins que la version 3DS à 9,59 millions.La popularité de la Switch, les efforts incessants de Masahiro Sakurai et de Nintendo pour proposer régulièrement de nouveaux DLC complets avec personnages, arènes et musiques, nous font penser que le jeu va rester populaire pendant quelque temps encore (on n'osera pas parler d'années !). Peut-on toutefois espérer atteindre les 25 millions d'exemplaires ?Un autre jeu s'approchait dangereusement des 20 millions, encore fallait-il oser prendre en compte les versions Wii U et Switch du jeu : The Legend of Zelda: Breath of the wild, avec 18,6 millions de jeux vendus sur Switch et 1,5 millions sur Wii U, a au 6 août franchit la barre des 20 millions de jeux vendus.Breath of the Wild devrait bénéficier d'un coup de projecteur lorsque la sortie de sa Suite approchera, car de nombreux joueurs équipés après la sortie du jeu et qui n'avaient alors pu s'offrir les nouvelles aventures de Link auront alors certainement envie de découvrir le premier opus. Peut-on même espérer, d'ici là, une baisse de prix avec la mise en place d'une collection Players Choice/Nintendo Selects sur Switch, ce serait sans doute trop beau !Sources : Nintendo, NintendoSoup