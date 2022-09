Slap City : une sortie surprise sur Switch

Le studio Ludosity n'avait pas particulièrement communiqué autour d'un portage de son jeu de plateforme et de combats Slap City sur Nintendo Switch. C'est donc une sortie surprise qui devrait intéresser en premier lieu les amateurs de jeux à quatre pour des soirées endiablées.

Ludosity est l'un des développeurs de Nickelodeon All-Star Brawl et on retrouve quelques similitudes entre les deux titres. Slap City se joue un peu de la même manière, et présente une variété de personnages tels que Ittle Dew et Princess Remedy. Le jeu offre "des commandes personnalisables, un crossplay en ligne, des modes d'histoire solo et une quantité faramineuse de contenu bonus".