Mise à jour pour Capcom Fighting Collection avec plus de fonctionnalités !

Capcom Fighting Collection a reçu une nouvelle mise à jour ce 26 septembre 2022, à télécharger d'urgence si vous possédez le jeu. Capcom fait remarquer que de nombreux aménagements sont issus de demandes du public.





Capcom peut se targuer d'avoir accumulé durant son histoire une grande collection de titres de combats. Certains accusent clairement leur âge mais d'autres ont pu bénéficier d'un petit lifting pour leur permettre d'atterrir sur les consoles modernes tout en ayant quelques attraits pour séduire les joueurs actuels : jeu en ligne pour tous les titres de cette compilation, un mode Entrainement pour neuf d'entre eux, la possibilité de sauvegarder rapidement, une proposition de différents filtres pour simuler sur nos écrans plats moderne les effets visuels des anciens écrans CRT qui prenaient une place folle. Enfin, Capcom a introduit une belle galerie permettant aux plus fans d'entre vous d'admirer plus de 500 illustrations.



Capcom Fighting Collection regroupe les cinq jeux de la série Darkstalkers, Red Earth, Cyberbots, Super Puzzle Fighter II Turbo, Hyper Street Fighter II : The Anniversary Edition, et Super Gem Fighter Mini Mix.

Désormais, la nouvelle mise à jour gratuite 1.0.2 apporte les points suivants :

- Option d'accessibilité pour les daltoniens (Super Puzzle Fighter II Turbo) -



Suite aux commentaires de la communauté, il y a maintenant de nouvelles textures de gemmes que vous pouvez sélectionner pour savoir facilement quelles gemmes sont à l'écran sans avoir besoin de voir leur couleur. Nous espérons que cette nouvelle option d'accessibilité pourra aider davantage de personnes à jouer à Super Puzzle Fighter II Turbo.

- Affichage de la latence des adversaires en ligne (Lobby uniquement) - Vous recherchez le partenaire idéal avec la meilleure connexion ? Vous pouvez maintenant voir la latence d'un adversaire potentiel pour savoir si le match sera fluide.

Code couleur :



Bleu - 30 ms ou moins

Vert - 31 - 60 ms

Jaune 61 - 90 ms

Orange : 91 - 160 ms

Rouge : 161 ms ou plus

Voici quelques informations autour de ce patch qui devrait améliorer le confort de jeu de Capcom Fighting Collection :



Capcom Fighting Collection - Patch Update Trailer 27/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Nouveau filtre lisse - Un nouveau filtre sera ajouté pour lisser les pixels et donner un aspect plus moderne à chacun des jeux de la collection. Essayez-le lorsque la mise à jour sera disponible !- Affichage des Hitboxes - Pour les joueurs qui souhaitent comprendre ces jeux de combat classiques de manière plus détaillée, cette fonctionnalité leur permettra d'être plus précis dans leur entraînement. (Remarque : cette fonctionnalité n'est pas disponible pour Super Puzzle Fighter II Turbo).- Réglage du délai d'entrée pour le jeu en ligne - Pour améliorer encore la qualité de vos matchs, il existe désormais un réglage pour ajuster le délai d'entrée avant le début d'un match.Force noire en mode Entraînement (Vampire Savior : The Lord of Vampire, Vampire Savior 2, Vampire Hunter 2) - La force noire est un mécanisme des jeux Darkstalkers qui met en valeur le caractère unique de chaque personnage. Les exemples incluent l'Illusion des ténèbres de Morrigan ou le Kitty Helper de Felicia. Avec cette mise à jour, les joueurs peuvent désormais accéder à la Dark Force en mode Entraînement sans limite de temps.- Super Gem Fighter Mini Mix - En mode Entraînement, vous pouvez sélectionner des niveaux pour les coups spéciaux.Version Nintendo Switch™ : Correction d'un problème empêchant les joueurs de consulter les classements.- Red Earth - Possibilité de sélectionner des niveaux bonus- Red Earth - Options supplémentaires en mode Entraînement- Possibilité d'annuler lorsque les joueurs attendent d'être jumelés.- Les joueurs qui ne décident pas de se remettre en jeu seront immédiatement annulés.- Amélioration de la clarté des options de photosensibilité- Les paramètres de mise en relation ont été ajustés. Les paramètres sont maintenant plus flexibles et le jumelage est plus facile.- Le nombre de rematchs peut désormais atteindre 10- Les joueurs peuvent mélanger les images dans le musée.- Version PS4 - L'identifiant en ligne est désormais visible- Diverses mises à jour du texteUn bon travail de consolidation pour profiter au mieux du plaisir de se relancer sur ces anciennes gloires, qui tournent bien sur Switch.