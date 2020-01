News Sky: Children of the Light (Switch)

Sky: Children of the Light - Trailer (iOS/Android) 19/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"... notre jeu fonctionne sur iPad, sur PC, il fonctionnera sur console à l'avenir. Android devrait venir dans un mois. À l'avenir, il va être porté sur l’ensemble des plates-formes. Et que vous ayez une Playstation ou une Switch, nous prendrons en charge le crossplay."

Sky : Children of the Light nous provient du même studio qui nous avait enchanté sur Journey (un titre sorti en 2012), Flower et plus récemment certains membres avaient participé au projet Abzu, dont nous avions fait le test ici. On retrouve cette touche onirique du studio ThatGameCompany et de son développeur créatif principal Jenova Chen.Dans un monde sur le déclin appelé Sky, partagé en sept royaumes flottant dans les cieux, vous incarnez un Enfant de Lumière doté d’une cape sur son dos, dont l'objectif est de replacer les étoiles dans leur constellation. Pour y parvenir, il faudra résoudre diverses énigmes dans différents lieux, des temples ou d’autres monuments mystiques. L'objectif sera de réveiller dans chaque lieu un esprit ancien qui créera une nouvelle constellation vous permettant de découvrir de nouvelles terres à explorer. Un petit bijou visuel qui devrait en séduire plus d’un, d’autant qu’avec son arrivée sur PC, PS4 et Switch, nous allons profiter d’un grand écran pour admirer ces paysages paisibles. Le titre arrive également sur Android donc pas d’inquiétude pour les possesseurs de smartphone, d’autant que le jeu est un freemium sur ce support.Une autre particularité du titre est d’être multijoueur. Vous croisez ainsi les autres personnes et vous communiquez avec eux par le biais d’expressions et d’attitudes que vous allez apprendre de la bouche de chaque esprit ancien réveillé. Votre panoplie de communication va donc s’enrichir en débloquant les esprits anciens. Pas de messages vocaux mais des emotes ou des mélodies pour favoriser les interactions sociales.Vous allez vous sentir libre comme l’air en planant dans cet univers, même s’il faudra surveiller une jauge d’énergie montrant votre santé, et votre capacité à voler pendant un temps limité. Le jeu exploite l’ombre et la lumière, il faudra donc se constituer un petit stock de bougies pour pouvoir avancer dans les zones manquant de clarté. Un stock que l'on peut améliorer rapidement via des microtransactions dans le jeu iOS et que l'on espère voir débarrasser de tout cela sur Nintendo Switch (même s'il faut payer quelques euros pour acquérir le jeu sur l'eShop).L’apport des manettes devrait être très appréciable par rapport à l’édition mobile, on imagine aussi une optimisation du framerate qui connaissait quelques baisses sur iOS, même si on préfère ne pas trop s’avancer concernant la Switch.Si jusqu’à présent le studio Thatgamecompany avait révélé que leur jeu d'aventure Sky: Children of the Light allait être porté vers «toutes les plates-formes» à l'avenir, il n’avait pas été spécifiquement annoncé sur Nintendo Switch. C’est par le biais d'une petite phrase du co-fondateur du studio et directeur créatif, Jenova Chen, que l’on découvre pour la première fois le nom de la Switch clairement évoqué. Et nous bénéficierons du crossplay !Une excellente nouvelle qu’il faudra désormais suivre dans le temps car aucune fenêtre précise de sortie n’a été annoncée pour le moment sur notre console.Source : Nintendo Soup