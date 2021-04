News Nintendo

Il y aura un après Animal Crossing: New Horizons

Shuntaro Furukawa a donné une interview à un grand quotidien nippon, Nikkei, dans lequel il a répondu à de nombreuses questions. Si nous avons traité récemment du développement des nouveaux jeux et de nouvelles consoles , deux autres sujets ont été évoqués par le président de Nintendo, à savoir l'impact que le succès d'Animal Crossing va avoir sur le développement de futurs jeux, et l'impact de la pénurie de semi conducteurs sur la production de Nintendo Switch.Les 30 millions d'exemplaires "expédiés" Animal Crossing: new Horizons auront certainement un impact sur la façon de concevoir des jeux vidéo à l'avenir, croit savoir le président de Nintendo. Il indique en effet que le public est désormais plus enclin à accepter des jeux avec une grande durée de vie comme Animal Crossing: New Horizons.Pour Nintendo, cela veut dire deux choses : d'une part, cela va l'encourager à continuer à travailler dans cette direction pour de futurs projets, et d'autre part Nintendo souhaiterait proposer des jeux qui offrent une communication aisée entre amis et familles.Voici la déclaration de Shuntaro Furukawa, traduite de l'anglais par nos soins sur la base de la traduction de Nintendo Everything Un autre sujet assez sensible a été évoqué dans les colonnes du Nikkei : la pénurie de semi conducteurs qui concerne l'ensemble de la production électronique mondiale. Une console se compose de nombreux éléments, et l'un d'eux est aussi central qu'essentiel : le semi conducteur. Or, depuis quelques mois, une sérieuse pénurie touche l'ensemble de la chaine de production.Jusqu'à présent, la production de Switch n'était pas concernée, mais cette préservation de la capacité de production pourrait ne pas durer. C'est en tout cas ce qu'avertit le président de Nintendo :Cette situation est inquiétante à plus d'un titre : d'une part, il pourrait y avoir une pénurie de consoles à court-terme (une situation qui pourrait avoir un effet boule de neige, certains anticipant l'achat d'une console pour ne pas être en situation de ne pas la trouver en magasins dans quelques mois). D'autre part, cela pourrait remettre en cause la sortie d'une nouvelle version de la Switch, qu'on a gentiment surnommé la Switch Pro en hommage à la PS4 Pro, et au sujet duquel les rumeurs sont nombreuses depuis quelques mois.Source : Nikkei via Nintendo Everything