News 35 ans de Super Mario Bros

L'actuel Président de Nintendo ne pouvait pas ne pas en faire mention lors de sa conférence aujourd'hui, l'entreprise célèbre actuellement son personnage culte et le gros des efforts actuels est dirigé vers les nombreux événements prévus en marge de cet anniversaire, ainsi que la fabrication et la livraison des nombreux produits spécifiquement créés à destination du public à travers le monde, qui a accompagné le plombier dans l'ensemble de ses aventures.

Cela fait donc 35 ans que Mario court après Princess Peach pour la délivrer de l'affreux Bowser, alors qu'auparavant, il secourait Pauline (Lady) des mains de Donkey Kong. Un changement d'univers très bénéfique car il apporta de nombreux personnages aujourd'hui familiers à au moins trois générations de joueurs. Eh oui, tous les jeunes ayant découvert la franchise Super Mario Bros à l'époque de sa sortie, ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans (dont Xavier et moi-même sommes deux modestes représentants).

Si Mario ne semble pas prêt à prendre sa carte vermeille à notre différence et couler une bonne retraite avec enfin sa Peach à ses côtés (à moins que le retour de Paulien dans Super Mario Odyssey ravive son coup de cœur de jeunesse), force est de constater qu'en 35 ans, la franchise Super Mario Bros. s'est illustrée sur quelques générations de consoles Nintendo.

Chaque console a eu son jeu avec Mario (même le Virtual Boy) et c'est donc tout naturel de voir différents produits sortir d'ici la fin de l'année pour se rappeler une nouvelle fois ce titre de 1985 qui a marqué le monde du jeu vidéo, de nous proposer une agréable compilation de trois titres des aventures de Mario (dont vous pouvez retrouver le test des mains même de notre Xavier, fan invétéré créateur de Puissance Nintendo), qui ont marqué les esprits ces dernières années depuis son passage à la 3D et de faire connaître le Super Mario 3D World réussi de la Wii U a un plus large public en début d'année prochaine sur Switch.