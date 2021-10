Shin Megami Tensei V quelques détails sur sa liste de DLC payants et une édition Digital Deluxe.

Dès le lancement du jeu le 12 novembre 2021, pas mois de quatre DLC payants seront proposés pour étendre les possibilités du jeu. Passons en revue les détails et focalisons nous ensuite sur quelques détails qui risquent de faire grincer les dents de quelques joueurs, qui auraient préféré un pack complet dès le départ à un tarif un peu plus accessible, car une Digital Deluxe Edition est bien prévue mais au tarif de 84,99$. Les tarifs en euros ne sont pas encore disponibles mais cela ne devrait pas tarder.





Enfin, le DLC "The Doctor's Last Wish" (2,99$) nous emmène à la recherche d'un scientifique disparu de Bethel, Sôichi Nitta, travaillant sur un projet sensible. Alors que vous êtes à sa recherche, vous allez croiser la route du tyran Mephisto, soit une recrue de choix en cas de succès puisque Mephisto pourra rejoindre vos rangs et être disponible pour la fusion de démons.



Outre ces quatre DLC, d'autres possibilités sont offertes aux joueurs pressés, moyennant finance. Atlus propose ainsi des accélérateurs payants pour faciliter la tâche des joueurs, au-delà des différents modes de difficulté que l'on pourra sélectionner, dont le niveau Safety sera disponible sous la forme d'un téléchargement gratuit au lancement du jeu.



- "Mitama Dance of Wealth" (2,99 $) fera apparaître plus souvent Saki Mitama, un démon rare qui lâche des objets précieux et permet donc d'accumuler plus facilement des Macca.







- "Mitama Dance of EXP" (2,99 $) fera apparaître plus souvent les démons Ara Mitama et Kushi Mitama, porteurs d'objets permettant de gagner rapidement de l'expérience.





- "Mitama Dance of Miracles" fera apparaître plus souvent Nigi Mitama, démon pourvoyeur de Gloire, élément essentiel pour acheter des Miracles. Ces trois DLC seront vendus 350 yen chacun.

Atlus a également confirmé l'existence d'un mode New Game Plus permettant de rejouer en transférant le niveau d'expérience, les compétences, les démons, l'argent et les objets de son précédent périple. Vous pourrez transférer vos données de sauvegarde selon deux possibilités : « Newborn » et « Reborn ».



Newborn : Transfère le Compendium des démons et les données d’analyse des ennemis, mais sans profondément modifier la difficulté, car certains démons et miracles ne peuvant être obtenus qu’au cours de plusieurs parties.



Reborn : Transfère le niveau du protagoniste, ses compétences, tous les démons, Macca, les objets, etc. pour faciliter la jouabilité.

Dans le DLC "Return of the True Demon" (950 yens ou 2,99 $), Sophia donne à Nahobino une menorah, lui permettant de récupérer l'Essence de ses adversaires en cas de victoire. Cela va ainsi permettre d'affronter les Fiends de Shin Megami Tensei III Nocturne, le protagoniste lui-même. Mais serez vous capable d'y parvenir ?Le DLC "A Goddess in Training" (4,99 $) met en scène la déesse Artémis, qui recherche un puissant partenaire d'entraînement. Il suffira de terminer la mission pour recruter Artémis et la rendre disponible pour la fusion de démons.Dans le DLC "The Rage of a Queen" (2,99 $), Cléopâtre se voit retirer son poste de représentante et est bannie de la branche égyptienne de Bethel. En terminant le jeu, vous pourrez également la recruter et la rendre disponible pour la fusion de démons.Au final, l'ardoise complète de tous les DLC oscille autour de 3250 yens, soit grosse modo 25 euros, mais un pack regroupant tous les DLC sera proposé à 2952 yens. A vous de voir si vous ne souhaiterez pas acquérir directement l'édition Digital Deluxe incluant tous ces DLC avec le jeu via l'eShop, même si on aurait préféré une édition physique complète.