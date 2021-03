News Shin Megami Tensei III (Switch)

Atlus a annoncé que Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster sera lancé sur PlayStation 4, Switch et PC via Steam le 25 mai en Occident en VOSTFR au prix de 49,99 $. On note ainsi l'arrivée de cette version PC, toute nouvelle, confirmant l'importance grandissante de cette plateforme au Japon.



Si les visuels nous montre une édition physique et que l'on aura également son équivalent en édition digitale, Atlus a indiqué qu'une Digital Deluxe Edition (donc seulement sous forme dématérialisée, pas de version physique de cette édition Deluxe) sera également disponible pour 69,99 $, comprenant ces quelques éléments en plus, qui feront le bonheur des fans :



- Le téléchargement complet du jeu, avec un accès exclusif quatre jours en avance, soit dès le 21 mai.

Ce qui commence comme une journée normale à Tokyo bascule lorsque la Conception - une apocalypse éthérée - est invoquée. Les restes du monde sont engloutis par le chaos, tandis qu'une révolution démoniaque s'abat sur une ville brisée. Pris entre une bataille de dieux et de démons, les choix que vous faites peuvent apporter la vie, la renaissance ou la mort, et déterminer qui triomphe.



- Des modèles et des arrière-plans 3D remasterisés.

Cette nouvelle édition intégrera l'ensemble des patchs de corrections et ajouts mis en place depuis la sortie japonaise du titre.



Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster | Message from ATLUS Director Kazuyuki Yamai 20/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonjour à tous. Je m'appelle Kazuyuki Yamai, le réalisateur de Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster.

Le premier Shin Megami Tensei III est sorti sur PlayStation 2 en 2003. 18 ans plus tard, le 25 mai 2021, le jeu sortira en Occident et, pour la première fois dans l'histoire de Shin Megami Tensei, dans le monde entier sur Steam ! Et vous pouvez précommander le jeu dès maintenant !

Shin Megami Tensei III est un titre acclamé par la critique dans l'histoire d'Atlus. C'est également le titre RPG clé qui a servi de base à Persona 5, un autre titre que les fans adorent. C'est pourquoi nous nous sommes vraiment attachés à respecter le jeu original lors de sa remasterisation. En outre, nous avons recréé les graphismes en HD et amélioré de nombreux aspects du jeu. Je pense que nous avons réussi à faire revivre ce jeu classique de manière moderne. Nous avons également ajouté une toute nouvelle piste de voix-off, ainsi qu'un nouveau mode de difficulté, "MERCIFUL".

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, nous espérons que les nouveaux venus dans la série pourront se familiariser avec le jeu et vivre une expérience agréable. À tous les fans de longue date de Shin Megami Tensei, et aux nouveaux venus qui découvriront Shin Megami Tensei pour la première fois, nous espérons vraiment que vous apprécierez le monde unique que Shin Megami Tensei III a à offrir.

Il ne reste plus que quelques mois avant le lancement. Mais nous vous remercions de votre patience, et nous vous invitons à continuer à attendre avec impatience de jouer au jeu !

Le concert sera composé de performances musicales et de MC. Les performances musicales, qui sont centrées sur Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster, seront enregistrées avant l'événement.



Sources : Atlus et Gematsu

- Pack Maniax qui ajoute Dante de la série Devil May Cry.- Pack Chronicle qui ajoute Raidou de la série Devil Summoner.Remarque : le Chronicle Pack est disponible dans le jeu de base pour les versions PlayStation 4 et Switch. Il s'agit d'un contenu téléchargeable gratuit pour la version Steam uniquement.- mode de Difficulté "Miséricorde" (Merciful) : on ajoute un mode de difficulté plus facile.- Pack de cartes "Mercy and Expectation", à savoir "Miséricorde du petit maître"," "L'attente du maître"- Pack de musique de fond Shin Megami Tensei"BGM Pack 1 : Shin Megami Tensei (deux chansons)"BGM Pack 2 : Shin Megami Tensei II (deux chansons)"BGM Pack 3 : Shin Megami Tensei IV (deux chansons)"BGM Pack 4 : Shin Megami Tensei IV : Apocalypse" (deux chansons)Atlus redonne le pitch de départ de ce jeu :Après 18 ans au compteur, cette nouvelle version a bien évidemment retouché certains éléments pour les mettre au goût du jour :- Des paramètres de difficulté supplémentaires pour les joueurs de tous niveaux.- La possibilité de sauvegarder votre progression quand vous le souhaitez.- Voix off - choisissez entre les voix off japonaises et anglaises.- Une branche alternative das le récit mettant en scène Raidou Kuzunoha.Atlus organisera le "Shin Megami Tensei Online Live 2021 : Reason of Music" ce samedi 20 mars 2021 à 19h00 JST, soit pour nous en France à 11h ce samedi matin.Les billets en ligne sont vendus au prix de 3 666 yens et peuvent être achetés via O-Ticket jusqu'au 27 mars 2021 à 21:59 JST, qui est également le dernier jour pour visionner la version archivée du concert.