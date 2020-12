News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Super Smash Bros. Ultimate - One-Winged Angel (Nintendo Switch) 12/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est encore une fois du côté de Final Fantasy que Masahiro Sakurai et ses équipes sont allés chercher un nouveau personnage. Après Cloud, c'est autour cette fois d'un ennemi dans le jeu, Sephiroth, d'avoir l'honneur de rejoindre le casting de Super Smash Bros. Ultimate.L'annonce a été faite durant la cérémonie des Game Awards 2020. Le personnage rejoindra le casting du jeu dans le cadre du second pass de combattants, qui nous permet d'ajouter régulièrement un personnage en DLC. Ainsi, le mois dernier, nous avons pu découvrir l'arrivée d'Alex et Steve de Minecraft dans le jeu, et ce sera donc dans le courant du mois de décembre au tour de Sephiroth de faire une entrée remarquée dans SSBU.Peu de détails ont été donnés sur ce personnage, mais c'est pour mieux permettre à Masahiro Sakurai de nous réserver quelques surprises à l'occasion d'une vidéo de présentation qui sera diffusée le 17 décembre, vidéo au cours de laquelle le réalisateur du jeu nous donnera également la date de sortie du DLC sur l'eShop.Cette annonce est l'occasion de rappeler que Final Fantasy VII est disponible sur l'eShop de la Switch, cela permettra à ceux parmi nos lecteurs qui ne voient pas du tout qui est Sephiroth d'apprendre à le connaître avant l'arrivée du DLC, d'ici la fin du mois !