Même si le Covid-19 ne nous permet plus d'avoir des salons informatiques pour le moment afin de découvrir les prochaines nouveautés prévues sur nos consoles, au moins on espérait obtenir quelques informations via des événements live sur le Net.





Parmi les attentes, un nouveau Nintendo Direct pour nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur les prochains titres prévus (on n'attend pas de dates précises à cause de la mise en pause des organismes de certification des jeux et des équipes qui sont obligés parfois de travailler à distance avec quelques pertes de temps). Cependant, selon VentureBeat, il va falloir plutôt compter sur les initiatives isolées et indépendantes des studios et non sur Nintendo elle-même.





En effet, VentureBeat rapporte que Nintendo aurait indiqué aux développeurs partenaires qu'ils n'y aurait pas de Nintendo Direct en juin prochain, en raison de l'état d'urgence au Japon imposé par le Premier ministre Shinzo Abe. Si pour le moment aucun nouveau calendrier n'a été indiqué, VentureBeat continue en spéculant que le prochain Direct pourrait ne pas avoir lieu avant la toute fin de l'été. Cela va faire très long, alors qu'on aurait bien aimé avoir quelques nouvelles concernant Bayonetta 3, Metroid Prime 4 ou même la suite de Breath of the Wild ou pourquoi pas l'arlésienne Pikmin 4. C'est donc partie remise.





C'est tout de même potentiellement un gros problème car on attendait des nouvelles concernant les actions devant entourer le 35e anniversaire de Mario.