Two all-new SEGA Double Packs are now available for Nintendo Switch in the US!



Sonic Mania + Team Sonic Racing



Sonic Forces + Super Monkey Ball: Banana Blitz HD



That’s 2 games on 1 cart per pack, for $39.99 each!





En puisant sur son catalogue bien connu et surtout sur les dernières productions Sonic, Sega offre deux jeux pour (à 10 € près) le prix d’un. Cette offre concerne Sonic Mania avec Team Sonic Racing et Sonic Forces avec Super Monkey Ball: Banana Blitz HD et n'est pas à durée limitée.Le tout, disponible uniquement aux États-Unis pour le prix de 39.99 $ l’unité (soit 34,01 €) est disponible sur Amazon, donc à l’import. L’importation, non-incluse avec le service Amazon Prime, vous coûtera 6,32 € pour le pack Sonic Mania + Team Sonic Racing et 6,35 € pour le pack Sonic Forces + Super Monkey Ball: Banana Blitz HD.En complément : Petit Dej PN : Ninjala, Mario Kart Live: Home Circuit, Super Mario Odyssey et nouvel événement Super Mario Bros 35 A titre de comparaison, Sonic Mania (Plus) coûte 30 € à l’achat, Team Sonic Racing et Sonic Forces sont disponibles pour 25 € tandis que Super Monkey Ball est disponible pour 40 €, soit le prix de son pack… Autant dire donc que, malgré les frais d’importation, cette offre vous permet de faire quelques économies si tant est que le catalogue vous intéresse.