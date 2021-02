News Samourai Warriors 5 (Switch)

Des cris de joie mais aussi de surprise ont agité les fans lors de l'annonce du cinquième opus de Samurai Warriors, arrivant sur Nintendo Switch durant l'été 2021. C'est la fin d'une longue disette et un nouvel opus pour enrichir le genre Musô.

Tout le monde en sera pas forcément fan du virage graphique pris par le titre, avec des personnages rajeunis. Mais si le gameplay reste bon et que l'on peut frapper des hordes d'ennemis en un coup, on lui laisse tout sa chance. Comme le titre ne sort pas tout de suite, nous aurons surement l'occasion d'en apprendre un peu plus sur son scénario et sur certains aspects de son gameplay. On se doute que le portage a dû profiter du travail effectué sur Hyrule Warriors l'ère du Fléau.