News Mario Kart Tour (mobile)

Les défis de la Saison de la Saint-Valentin

Défis Saison 1 de la Saison de la St Valentin

Défis Saison 2 de la Saison de la St Valentin

Défis Or de la Saison de la St Valentin

Les offres de la boutique de la Saison de la St Valentin

A gagner dans le tuyau de la Saint-Valentin 1

La Saison de la Saint-Valentin va nous conduire tout doucement jusqu'à la mi-février, et Nintendo a donc bien calculé son coup et mettant Baby Peach à l'honneur, avec son arc et ses flèches pleines d'amour.Comme tous les 15 jours, on a plongé dans les conditions spécifiques à cette nouvelle saison : bienvenue dans notre Journal de Mario Kart Tour, Valentine's Day Tour Edition !Du mercredi 29 janvier au mercredi 12 février 2020, Nintendo célèbre l'amour et les amoureux dans le cadre de la Saison de la Saint-Valentin.Cette nouvelle saison se distingue par ses spécificités :- Cadeau saisonnier : Baby Peach- Cadeaux pour les abonnés au Pass Or : Macarrosse Fraise et Crêpe aux fraises- Cadeau pour tous les joueurs : 5 rubisVoici la liste des pilotes, karts, ailes et tickets que vous pourrez acheter dans la boutique de la Sélection du jour au cours des deux semaines de la Saison de la Saint-Valentin :- Pilotes : Donkey Kong, Toad, Bowser, mario, Koopa, Peach, Yoshi, Maskass, Daisy, Bowser Skelet, Skelerex, Toadette, Mario de Métal, Bébé Daisy, Bébé Mario, Bébé Peach, Bébé Harmonie, Iggy, Larry, Lemmy, Ludwig, Marton, Roy, Wendy, Diddy Kong et Peachette- Karts : Intrépide, Beat-bolide, Turboruban, Carrosse Royal, Proto 8, Jet 7, Caravéloce, Bill Boum, Champmignon, Paracoccinelly, Rétro, Cheepmobile, Loco Tonneau, Turbo Yoshi, Crache-feu, Koopa Bolide, Super Bloups- Ailes : Aile Standard, Swooper, Aile en papier, Aile fleurie, Parachute, Parapente, Ombrelle Peach, Aile d'or, Parapente Bob-omb, Aile gouttelette, Parapente BBIA, Parachute Carapace- Tickets : Tickets d'objets, points du pilote +, points du kart +, points de l'aile +, ticket prestoNintendo a proposé une mise à jour la liste des différents défis qui vous permettront d'amasser un max de super étoiles, une foule de rubis et tout un tas de pièces d'or. Les défis de la Saison du Nouvel An sont :- Défis Saison 1 : défis classiques- Défis Saison 2 : autres défis classiques débloqués après 6 jours de compétition acharnée- Défis Or : si vous avez acquis le Pass Or, ce sont des super étoiles supplémentaires que vous allez pouvoir amasserVoici les 9 premiers défis à avoir à l'esprit quand vous démarrez le jeu : cela vous permet de choisir le bon personnage sur la bonne course, indépendamment du score maximal qu'une combinaison pourrait vous permettre d'obtenir :- Activer 3 fois le mode frénésie- Effectuer 100 mini-turbos- Faire mouche 10 fois avec un Bob-omb- Décrocher 3 fois de suite la 1e place dans une course de catégorie 150cc ou plus- Obtenir un socre d'au moins 8000 avec un pilote bébé- Obtenir un score total d'au moins 20 000 dans la coupe Luigi- Renverser un adversaire pendant qu'il plane- Faire mouche 3 fois avec un super klaxon- Ramasser un champi turbo et l'utiliser pour accélérer brièvementNous actualiserons cette actualité 6 jours après le début de la Saison.Voici les 9 défis Or disponibles cette saison :- Effectuer 10 ultra mini-turbos- Profiter 5 fois d'une accélération grâce à l'aspiration- Collecter un total de 200 pièces en course- Renverser 5 plantes Piranha- Obtenir un score d'au moins 7000 sur 3 courses Activer- Collecter au moins 200 pièces avec un pilote à couronne- Effectuer un combo x30 ou plus- Récupérer 300 pièces pendnat des courses en une journée- Remporter 10 fois la 1e place à ParisVoici les différents lots que vous allez pouvoir acheter cette quinzaine :- Lot Maskass rose : pour 21.99€, inclut 45 rubis, le pilote Maskass rose et 1 Ticket "Points du pilote +"- Lot promotionnel : pour 2.296€, inclut 5 rubis, 3 Tickets d'objets et 2 Tickets d'étoiles- Lot butineuse : pour 43.99 €, inclut 90 rubis, le kart Butineuse, et 3 tickets "Points du kart +".Le tuyau vert qui vous permet de faire un tir contre 5 rubis ou 10 tirs contre 45 rubis s'est renouvelé à l'occasion de cette nouvelle Saison.En lumière dans le Tuyau de la St Valentin 1 : Bébé Peach (chérubin), le kart Popomme, et l'aile de la Saint-Valentin.Notons que la spécialité de Bébé Peach (chérubin) est le coeur. Le circuit préféré de ce personnage est le 2e circuit de chaque coupe.Vous avez trouvé des moyens de réaliser facilement certains des objectifs proposés ? Ne manquez pas de les partager avec nous dans les commentaires ! Nous ne manquerons pas, de notre côté, de les partager avec vous également en complétant cette actualité au fil des jours !A lire aussi :- Tout savoir sur la saison des glaces (terminé)Bon jeu à tous et à très vite pour un nouveau journal de Mario Kart Tour !