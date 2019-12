Saber Interactive est un nom qui ne vous parle peut-être pas comme ça, mais vous avez très probablement joué à l'un des nombreux jeux sur lesquels le studio à travailler. Ils sont notamment responsable de la version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, mais ont aussi aidé dans les portages de Call of Cthulhu ou Vampyr.A côté de cela, Saber Interactive travaille aussi sur ses propres jeux, avec par exemple les deux épisodes de NBA Playgrounds ou le remastered du Ghostbusters: The Video Game (dont on attend toujours le mode multijoueur...)Le responsable créatif du studio Tim Willits s'est récemment entretenu avec les petits gars de GameReactor à propos des futurs projets du studio. L'occasion pour Willits de teaser non pas un mais plusieurs jeux Switch, sans en dire plus.Si les jeux sur lesquels ont travaillé le studio sont inégaux, on a pu voir avec le tour de force qu'a été le portage de The Witcher 3 qu'ils commencent à bien maîtriser le hardware de la console de Nintendo. On peut espérer un jeu solide techniquement. S'agira-t-il de jeux inédits ou de portage, seul l'avenir nous le dira mais on a hâte d'en savoir plus.