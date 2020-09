News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Journaliste : "En Allemagne (à la Gamescom 2019), vous avez dit que vous aimeriez avoir un amiibo Travis ! Avec le deuxième Fighter's Pass, quelles sont les chances de voir Travis apparaître dans Super Smash Bros. Ultimate ? "



Suda : "Ce sera un grand "sans commentaire" de ma part !"

Après l'arrivée le 29 juin dernier de Min Min dans le casting de Super Smash Bros. Ultimate en tant que DLC du Fighter Pass Volume 2, les fans commencent à attendre de plus en plus l'annonce du second DLC de ce nouveau pass.En lien avec ce sujet : Notre avis sur l'arrivée de Min Min dans Super Smash Bros. Ultimate Afin d'en savoir plus, la question a ainsi été posée par un journaliste du magazine "Switch Player" à Goichi Suda (directeur de Grasshopper Manufacture en charge du développement de la série No More Heroes ou Killer7 par exemple), plus connu sous le pseudonyme Suda51, pour savoir s'il était envisageable que Travis rejoigne le casting des DLC du titre prochainement.La réponse très vague de l'intéressé pourrait insinuer une arrivée potentielle de Travis dans le casting du jeu. Toutefois, ce type de réponse est aussi très apprécié par certains noms de l'industrie pour nous faire spéculer sur des choses qui ne se réalisent finalement jamais. Un espoir est donc permis pour les fans la licence No More Heroes mais on préfère tout de même vous prévenir : n'y croyez pas trop non plus !Pour ce qui est du prochain opus de la licence, No More Heroes 3, le jeu est toujours prévu pour 2021 depuis son report en début de mois à cause d'une accumulation trop importante d'un retard de plus en plus conséquent, comme toujours en raison de la pandémie de Covid-19...Source : Comicbook/Gaming