Selon les sites videogameschronicle et Eurogamer , qui tiendraient l'information de plusieurs sources concordantes, Nintendo prévoirait de grosses annonces de jeux autour de la licence de jeux de plateformes mettant en scène le plombier moustachu (les spin-off sport, RPG, party-game etc... ne serait donc pas concernés) à commencer par la ressortie de nombreux titres passés.Ainsi, VGC évoque des titres allant de la Game Boy à Wii U sans en préciser le détail, mais la plupart devraient subir un remaster à destination de la Switch.Certains titres comme Super Mario World et New Super Mario Bros. U étant déjà disponibles sur la Switch, on peut imaginer que cela se fera sous forme de compilation comme cela avait été le cas sur la Wii pour les 25 ans.Pour les plus gros titres, comme Sunshine ou 3D World, dont les ressorties sont en rumeur depuis un moment, on pourrait avoir droit à de véritables remasters. On ne peut que spéculer à l'heure actuelle mais on se permet de rêver un peu.Une chose est sûre, c'est que les deux sites confirment que l'année sera marquée par de nombreux titres Mario, et que des petits nouveaux sont aussi au programme. Eurogamer reparle d'abord de la version Deluxe de 3D World, qui n'en est donc clairement pas à sa première rumeur, tandis qu'ils affirment qu'un tout nouvel opus de la saga Paper Mario serait elle aussi en route.VGC ne donne quant à lui aucun titre précis, mais explique que tout cela s'inscrit dans une logique de célébration qui comprend la récente collaboration avec LEGO, mais aussi le film animé chez Illuminations et le parc à thèmes Super Nintendo World.Tout cela devait être annoncé en grande pompe cette année lors de l'E3 2020. Evidemment, Nintendo n'a pas souhaité commenter ces rumeurs, comme à son habitude.Que pensez-vous de ces rumeurs ? Quels jeux aimeriez-vous voir revenir tel quel et lesquels mériteraient un remaster/remake ? On est en tout cas très excité de cette annonce à la rédaction, et on a hâte d'avoir votre avis à ce sujet... et évidemment d'en savoir plus !